İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Haziran İZSU su kesinti listesi..
ensonhaber.com

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) şehrin bazı bölgelerinde yaşanacağını açıkladı.

İzmir'de arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri İZSU tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise "İzmir’de sular ne zaman gelecek?" ve "İzmir'de hangi bölgelerde sular kesilecek?" şeklindeki sorularına yanıt arıyor.

Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak?

İşte 3 Haziran 2024 Pazartesi su kesintisi yaşanacak bölgeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI