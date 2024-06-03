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İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Haziran İZSU su kesinti listesi..

İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Haziran İZSU su kesinti listesi.. İZSU Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…