İzmir'de büyük su kesintisi: 30 Nisan İzmir su kesinti listesi... İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte detaylar...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

30 Nisan Salı günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İZSU, İzmir'de yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.

Yaşanacak su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyenler "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Nisan Salı günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler...

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..

İZSU SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI