İzmir’e 3 günlük uyarı: Herkes hazırlıklı olsun…

Yaz mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken, meteoroloji uzmanlarından İzmir için sıcak hava uyarısı geldi.

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, İzmir’e Çarşamba günü giriş yapacak.

Uzmanlar, kavurucu sıcakların 3 gün boyunca etkili olacağını belirtti.

43 DERECEYE ÇIKABİLİR

Hava Forum, İzmirlilere müjdeyi verdi. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri İzmir'de sıcaklıklar zirve yapacak.

Hava sıcaklığının 43 dereceye çıkabileceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"41 isteyen İzmirlilere müjdeler olsun! 41 kere maşallah... Çarşamba, perşembe ve cuma günleri İzmir 41 derecelerde olacak. Özellikle cuma 42-43 denemesi bile yapabilir. Afrika kudurtucu kavrulma modunu açıyor. Herkese kolay gelsin, keyif alanlara ise iyi eğlenceler..."