İzmir’in Maldivler’i satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor…

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İzmir Dikili’de yer alan İzmir’in Maldivler’i olarak bilinen ve 2010 yılında Fİ Yapı tarafından 32 milyon dolar bedel ile alınan ada, 2016 yılında FETÖ soruşturması kapsamında TMFS’ye devredilmişti.

Türkiye’de bulunan 64 adadan biri olan İzmir’in Dikili ilçesi Bademli koyu açıklarında bulunan “Garip Adası” geçtiğimiz senelerde “kesin korunacak hassas alan” ilan edilmişti.

Doğal güzellikleriyle İzmir’in Maldivler’i olarak bilinen ada son olarak icra yoluyla satışa çıkarıldı. Sarışa çıkan adanın fiyatı ise dudak uçuklattı.

SATIŞ TUTARI DUDAK UÇUKLATIYOR!

Toplam 357 bin 731 metrekarelik ada, Dikili İcra Dairesi tarafından 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak ihale ile 1 milyar 73 milyon 854 bin TL muhammen bedel ile satışa sunulacak.

Karaya 1.1 kilometre uzaklıktaki Garip Adası, Dikili İcra Dairesi tarafından 22-29 Ocak 2025 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden yapılacak ilk açık artırma ile satışa sunulacak. Belirlenen 1 milyar 73 milyon 854 bin 800 liralık muhammen bedel ilk artırmada teklif olarak gelmezse, ikinci artırma 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Ayrıca, ihaleye konu olan taşınmazın ‘ada’ statüsünde olduğu için yabancı uyruklular ile yabancılara ait şirketler ihaleye katılamayacak.