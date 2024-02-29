İZSU duyurdu! İzmir'de büyük su kesintisi! 29 Şubat İzmir su kesinti listesi...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), İzmir'in bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İzmir'de Perşembe günü arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Yaşanacak su kesintilerden dolayı mağdur olmak istemeyenler "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte 29 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler..