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İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart su kesinti listesi..

İZSU su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mart su kesinti listesi.. İZSU, bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…