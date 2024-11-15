Jake Paul boksör mü? Jake Paul kariyeri boyunca kaç maç kazandı?

Hüseyin Topuz

YouTuber Jake Paul ile eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı.

Uzun süredir merakla beklenen boks maçı 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak.

Sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alan bu boks maçı milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor.

Mike Tyson'a rakip olan Jake Paul hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Jake Paul'un boks kariyeri merak ediliyor. Jake Paul'un kariyerinde kaç maç yaptığı ve kaç galibiyet aldığı araştırılmaya başladı.

İşte Jake Paul'un boks kariyeri...

Jake Paul kaç maç yaptı?

Jake Paul boks kariyerine 2018 yılında başladı. Profesyonel olarak 11 dövüşü bulunan 27 yaşındaki Jake Paul, 7’sini nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı.

Jake Paul tek mağlubiyetini Şubat 2023'te Suudi Arabistan'da yapılan müsabakada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury karşısında yaşadı.