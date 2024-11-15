Jake Paul kimdir, kaç yaşında? Boksör Jake Paul boyu ve kilosu...

Yağmur Dinç

Boks dünyası, efsane isimlerden biri olan Mike Tyson ile sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul'ün karşı karşıya geleceği tarihi bir maça kilitlenmiş durumda.

Yıllar sonra tekrar ringe çıkmaya hazırlanan Tyson, son gösteri maçını 2020 yılında yapmıştı.

Öte yandan, YouTube dünyasından boks dünyasına adım atan Jake Paul ise, Tyson gibi bir efsaneye karşı ringe çıkacak olmanın büyük heyecanını yaşıyor.

Boks severler, Jake Paul hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Paul'un kariyeri ve bilgileri merak konusu oldu.

Peki, Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, kaç kilo ve boyu kaç? İşte biyografisi...

JAKE PAUL KİMDİR

Jake Paul, Amerikalı bir YouTuber, sosyal medya fenomeni, profesyonel boksör ve aktördür.

17 Ocak 1997'de Cleveland, Ohio'da doğan Jake Paul, kariyerine YouTube'da Vine videoları paylaşarak başlamıştır.

Jake Paul'ün YouTube kanalında yayınladığı videolar, genellikle pranks (şakalar), challenge (meydan okuma) videoları, vloglar ve popüler kültürle ilgili içeriklerden oluşmaktadır.

2013'te Vine platformunda ünlendikten sonra, YouTube'da da hızla büyüyen bir takipçi kitlesi kazanmış ve 2024 itibarıyla 20 milyonun üzerinde abonesi bulunmaktadır.

Jake Paul, sosyal medya kariyerinin yanı sıra boks dünyasına da adım atmıştır.

BOYU VE KİLOSU

Jake Paul’un boyu 185 cm, kilosu ise 86 kg’dır.