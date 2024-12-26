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Japon turistlerin ilk durağı! Prensleri bile geldi; Sadece Türkiye'de bulunuyor...

Japon turistlerin ilk durağı! Prensleri bile geldi; Sadece Türkiye'de bulunuyor... Japonya’dan getirilen ağaçlar ile renklendirilen Türkiye’de bilinen en büyük Japon bahçelerinden birisi olan Kırşehir’in Kaman ilçesindeki Japon Bahçesi; ilkbaharda oluşturduğu renklerle farklı güzellikleri bir arada yaşatıyor.