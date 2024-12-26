Japon turistlerin ilk durağı! Prensleri bile geldi; Sadece Türkiye'de bulunuyor...

Japon arkeologların Japonya’dan getirdikleri bitkiler, Kırşehir’de oluşturulan doğa manzarasına yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Ziyaretçi akınına uğrayan bahçede; Kalehöyük kazılarını başlatması sonrası bin 300 çeşit farklı bitki ile renk cümbüşü oluşturuyor.
Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Prens Takahito Mikasa’nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına ve bölge halkına alan oluşturulması amacıyla ilçeye bağlı Çağırkan köyünde yaptırılan bahçe, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlıyor.
Sembolik Sumeru Dağı'nın minyatürünün bulunduğu bahçede yapay şelale, Japonya'dan getirilen renkli sazan balıklarının yer aldığı yapay 2 gölet, Japon feneri, Budha tapınak mimarisinin örneği, yapay tepecikler dikkati çekiyor.
Japonya'ya özgü kiraz, salkım söğüt, elma, eriği ve ayva ağaçları da bahçeye renk katıyor.
Kaynak: İHA