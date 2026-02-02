Jeffrey Epstein'in ölümü: Pedofili milyarder Epstein nasıl öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, yıllar boyunca kurduğu pedofili ve fuhuş ağı ile yalnızda bir adli bir dosya değil, çok daha ötesi...

Siyaset, iş dünyası ve elit çevrelerle kurduğu ilişkiler, Epstein dosyasını sıradan bir suç soruşturmasının ötesine taşıdı.

Son dönemde kamuoyuna açıklanan yeni belge ve yazışmalar, Epstein’in suç ağının kapsamına ve temas ettiği isimlere dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde ise Epstein’in ABD’de cezaevinde hayatını kaybetmesi, aradan geçen yıllara rağmen hala netlik kazanmayan yönleriyle merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki, Jeffrey Epstein nasıl öldü? İşte, kamuoyundaki bilgiler...

JEFFREY EPTSTEİN NASIL ÖLDÜ

Pedofili ve fuhuş ağı suçlamalarıyla tutuklanan ABD’li milyarder, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Metropolitan Correctional Center (MCC) adlı federal cezaevinde hücresinde ölü bulundu.

Resmi kayıtlara göre Epstein’in ölümü intihar olarak kayda geçti.

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen incelemelerde, Epstein’in ölümüne üçüncü bir kişinin doğrudan müdahalesine dair somut bir kanıt bulunmadığı açıklandı.

Son yıllarda kamuoyuna açıklanan yeni Epstein belgeleri ve yazışmalar, dosyaya olan ilgiyi yeniden artırdı.

Jeffrey Epstein’in kardeşi Mark Epstein’in cezaevindeki ölümünün bir intihar olmadığına inandığını ve “Jeffrey Epstein hücresinde öldürüldü. Bunun sebebinin isimler vermeye başlayacak olması olduğunu düşünüyorum” açıklaması dikkat çekti.

Epstein'in "Cinayeti Başkan Trump'ın onayladığına inanıyorum." sözleri gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz Epstein’in ölümüyle doğrudan bağlantılı olduğuna dair kanıtlanmış bir bulgu bulunmuyor.