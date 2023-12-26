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Jel, protez, oje... Akrilat alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?

Jel, protez, oje... Akrilat alerjisi nedir, belirtileri nelerdir? Tırnak estetiği son dönemlerin en popüler uygulaması haline gelirken, özellikle kalıcı oje tercih ediliyor. Uzmanlar, kalıcı oje ve protez tırnak gibi işlemlerin sebep olduğu hastalığa dikkat çekti. Bu kapsamda "akrilat alerjisi" gündeme geldi. Peki, akrilat alerjisi nedir ve nasıl anlaşılır? Akrilat alerjisi belirtileri nelerdir, nasıl geçer?