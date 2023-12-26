Jel, protez, oje... Akrilat alerjisi nedir, belirtileri nelerdir?

Estetik işlemlere duyulan rağbet, her geçen gün artıyor.
Şimdilerde neredeyse her mahallede bulunan "tırnakçı" konseptli işletmeler, protez tırnak ve kalıcı oje işlemleri yapıyor.
Uzun süreli kullanılabilen ve görsel olarak tatmin eden tırnak işlemleri, aslında tehlike saçıyor.
Özellikle Sağlık Bakanlığı onaylı olmayan kalıcı oje uygulamaları konusunda uzmanlar ciddi uyarılarda bulundu.
Jel, protez tırnak ve kalıcı oje uygulamaları, özellikle UV lambalarıyla kurutma işlemine bağlı olarak uzun vadeli sağlık tehditleri içeriyor.
Ürünlerin içindeki akrilik monomerleri tırnak yatağı ve parmak derisinden duyu sinirlerine ulaşarak hasar veriyor.
En sık görülen problem ise akrilat kimyasallarına bağlı alerji gelişimi.
Belirtileri
Akrilat alerjisi, ellerde, parmakların uçlarında, tırnak etrafında, el bileklerinde kızarıklık, kaşıntı, şişlik, soyulma, kabuklanma, kepeklenme gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
İlerleyen sorunlara yol açmamak adına tırnak bakımı ihmal edilmemeli, kimyasallardan uzak durulmalıdır.