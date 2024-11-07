Jinekologlar açıkladı! Bu tohum adet sancısı nedir unutturuyor...

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Her kadının yaşadığı ortak sıkıntılar arasında yer alan adet sancıları çoğu zaman oldukça sancılı geçer.

Yaşanan bu sancıların çözümü için ise çeşitli ilaçlar ve doğal çözümler uygulanır.

Doğanın sunduğu şifalı bitkiler arasında yer alan ve kadın sağlığı için çeşitli faydalar sunan tohum adet sancısı nedir unutturuyor.

Adet düzensizliğine iyi gelen bu bitkinin tohumu, rahimdeki iltihapları kurutup doğurganlığı da artırmada etkili oluyor.

TOHUM DEĞİL REMSEN ŞİFA!

Genel sağlık açısından oldukça faydalı olan hayıt tohumu kadın sağlığı içinde oldukça faydalı oluyor.

Adet düzensizliğinden, ağrılı geçen adet döneminin çözümün oldukça etkili olan bu tohum ilaç kullanmadan ağrı nedir unutturuyor.

Aynı zamanda rahimde bulanan iltihapları da kurutmada da etkili olan hayıt tohumu doğurganlığı da artırıcı etkiler sunuyor.

Adet öncesi dönemdeki gerginliği azaltan bu tohum, ağrıları ve menapoz dönemi şikayetlerini hafifletmesiyle de bilinir. Hayıt otu tohumu; kadınlık hormonunu ve yumurtayı güçlendirdiği için doğurganlığı arttırıcı etkiler sunuyor.

Hayıt tohumu tüketmek için ise, cezvede kaynamış olan bir bardak suyu ocaktan aldıktan sonra içine 1 tatlı kaşığı hayıt tohumu eklemek yeterli oluyor. 8-10 dakika kadar bekledikten sonra süzerek tüketmeniz yeterli oluyor.