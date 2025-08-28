Abone ol: Google News

Jose Mourinho’nun tazminatı ne kadar? İşte detaylar...

Jose Mourinho, sadece saha içindeki başarılarıyla değil, sözleşmelerindeki yüksek tazminat maddeleriyle de dikkat çekiyor. Peki, Mourinho’nun tazminatı tam olarak ne kadar? İşte detaylar...

Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 15:21
Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sadece başarılarıyla değil, aynı zamanda aldığı yüksek maaşlar ve kontrat detaylarıyla da gündemden düşmüyor.

Futbol dünyasında "Özel Biri" olarak anılan Mourinho'nun sözleşmesinde yer alan tazminat maddeleri, özellikle görevden alınma ihtimalinde kulüplerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi üzerine Portekizli teknik adamın gönderilmesi sık sık gündeme gelmeye başladı.

Peki, Mourinho’nun Fenerbahçe sözleşmesinde öngörülen tazminat ne kadar? İşte detaylar...

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde, kulübün tek taraflı fesih durumunda ödenecek tazminat bedeli yaklaşık 15 milyon Euro olarak belirlenmiştir.

Bu rakam, kulübün Mourinho'yu görevden alması halinde ödemesi gereken tazminat miktarıdır.

Ancak, bazı kaynaklarda bu tazminat bedelinin 30 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtilmektedir.

Bu fark, sözleşmenin detaylarına ve olası ek yükümlülüklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

