Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun hangi takıma gideceği merak uyandırdı.

Hangi takımın başına geçeceği büyük merak konusu olan Portekizli dünyaca ünlü teknik adamın yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'den gönderilen Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni adresi duyuruldu.

Benfica ile görüşüyor

Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Karabağ'a 3-2 mağlup olan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage'nin görevine son verildi.

Portekiz devi, kısa süre önce Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.