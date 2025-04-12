Kabuğuna bakan anlıyor! Yumurtaların bayat olup olmadığını anlamak meğer bu kadar basitmiş

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Sağlık açısından faydaları nedeniyle yumurta, özellikle kahvaltılarda 7’den 70’e herkes tarafından severek tüketilir.

Çoğu gıdanın taze olup olmadığını anlamak oldukça kolayken iş yumurtaya geldiğinde pek çok kişi nasıl anlayacağı konusunda zorlanır.

Meğer yumurtanın kabuğu bayat olup olmadığı hakkında bilgi veriyorken farklı yöntemlerle de tazeliğinden emin olmak oldukça kolaymış.

Sizde yumurtayı pişirmeden önce bu yöntemleri uygulayın yumurtanızın taze olup olmadığını kolayca anlayın.

YUMURTANIN TAZE OLDUĞUNU GÖSTERTİYOR!

Yumurtanın taze olup olmadığını ilk olarak kabuğuna bakarak anlamanız mümkün oluyor. Taze olan yumurtaların kabukları mat ve pürüzsüz olurken bayat olan yumurtaların kabukları ise parlak ve pürüzsüz oluyormuş.

Bu yöntem tam anlamıyla emin olmanızı sağlamıyorsa uygulayacağınız bu 3 yöntem bayat olan yumurtayı hemen anlamanızı sağlıyor.

1-SU TESTİ

Bir bardağa veya derin bir kaseye soğuk su doldurun ve ardından pişirmek istediğiniz yumurtayı bu suyun içine bırakın. Eğer yumurta dibe yatay bir şekilde batıyorsa yumurtanız taze demektir.

Eğer dibe dik bir şekilde iniyorsa hale yenebilir halde ancak tazeliğini kaybetmeye başlamıştır. Son olarak yumurta suyun üzerine çıkıyorsa bu yumurtanın bayat olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini gösteriyormuş.

2- SALLAMA TESTİ

Yumurtayı kulağınıza yaklaştırarak hafifçe sallayın. Eğer sıvı bir ses geliyorsa, bu yumurtanın içinin gevşediğini ve bayatladığını gösterir. Taze yumurtalarda bu ses neredeyse hiç duyulmaz.

3- IŞIK TESTİ

Bu yöntem genellikle çiftliklerde kullanılsa da evde de deneyebilirsiniz. Karanlık bir ortamda güçlü bir ışık kaynağını (örneğin cep telefonu feneri) yumurtanın altına tutun. İç yapısı net görünüyorsa taze, çok karanlık ve bulanıksa yumurtanın bayat olabileceğini gösteriyormuş.