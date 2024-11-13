Kabuğunu balla karıştırın, çocukların iştahını kabartın

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Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kestane kabuklarıyla da sağlık için birçok fayda sağlıyor.

Fırında ya da sobada pişirilip keyifle tüketilen kestane, kalpten sindirim sistemine, cilt bakımından enerjiye kadar vücut sağlığına önemli katkılarda bulunuyor.

Çoğu zaman çöpe atılan kestane kabukları da, aslında hiç de yabana atılmayacak özelliklere sahip.

Kestane kabuklarının antioksidan özellikleri, cilt yenilemeden bağışıklık sistemini desteklemeye kadar geniş bir yelpazede etkiler sunuyor.

Özellikle balla karıştırıldığında bakın nasıl bir etki sağlıyor.ÇOCUK

ÇOCUKLARIN İŞTAHINI AÇIYOR

Kış mevsiminin vazgeçilmezi kestanenin kabukları, yalnızca yetişkinler için değil, çocuklar için de mucizevi faydalar sunuyor.

Besleyici değeri yüksek olan kestane kabukları, püre haline getirilip balla karıştırılarak, özellikle iştahsız çocuklara doğal bir destek olarak öneriliyor.

1 yaşından büyük çocuklarda güvenle kullanılabilen bu karışımın iştah açıcı etkisi olduğu biliniyor ve beslenme alışkanlıklarını geliştirmek isteyen aileler için sağlıklı bir seçenek sunuyor.