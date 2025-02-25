Kaç saat oruç tutulacak 2025? İstanbul, Ankara, İzmir oruç süresi...

Yağmur Uçar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre bu yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.

Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek ve Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak.

Ramazan ayında tutulacak oruç, ibadet olarak büyük bir anlam taşırken, her yıl takvim farklılıkları nedeniyle oruç süresi de değişiyor.

Bu yıl Ramazan, 29 gün sürecek.

İllere göre oruç tutma süresi de merak konusu.

Peki; kaç saat oruç tutulacak? 2025 oruç süreleri...

KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK 2025

Türkiye'de ramazan ayının ilk gününde oruç en erken18.02'de Iğdır ve Hakkari'de, en son ise 19.12'de Çanakkale ve Edirne'de açılacak.

İstanbul'da Ramazan’ın ilk günü olan 11 Mart'ta imsak saati 06:07, iftar saati ise 19:01 olacak. Ramazan ayının son günü olan 29 Mart Cumartesi günü oruç süresi ise 14 saat 13 dakikaya kadar çıkacak.

Ramazan İmsakiyesi 2025