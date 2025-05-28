Kadınlar nasıl gassal olur, şartları nelerdir? Gassal maaşları 2025

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Müslüman ülkelerde ölüler yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır ve son yolculuklarına uğurlanır.

Vefat eden kişiyi defnetmeye hazırlamak gassalın görevidir. Gassal kelimesi de Türkçe'de "ölü yıkayıcı, gasleden" anlamına gelir.

Merhumu İslami usullere göre yıkayıp temizleyen gassallar, 657'ye tabi olan kadrolu memurlardır. Ancak son dönemde "Gassal" dizisi ile birlikte meslek merak konusu olmaktadır.

Özellikle 2. sezonda kadın gassal karakteri ile "kadınlar nasıl gassal olur" sorusu gündeme gelmiştir.

Peki gassal nasıl olunur? Kadınların gassal olmak şartları nelerdir? Gassal maaşları ne kadar? İşte bilgiler...

KADINLAR NASIL GASSAL OLUR

Gassallık, hem erkekler hem de kadınlar tarafından yapılabilir; ancak bazı dini kurallara dikkat edilmesi gerekir. İslam’da ölü yıkama işlemi (gusül), cinsiyet kurallarına göre yapılır.

Kadın gassal olabilmek için halk eğitim merkezlerinde kadın hocalar tarafından açılan “cenaze hizmetleri (gassallık) kursuna” katılmalıdır.

32 saat (ortalama 8 hafta) süren kursta başarılı olanlar gassallık sertifikası alır. Bu sertifika ile bulunduğunuz ilçe belediyesine başvurabilir, gassal olarak görev alabilirsiniz.

KPSS ile de kadın gassal olarak devlete atanabilirsiniz. Bunun için KPSS ortaöğretim sınavına girip yeterli puanı almalı, ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip alanı ve dallarından mezun olmuş olmalı ve son olarak da güvenlik soruşturmasından olumlu olarak geçmelidir.

GASSAL MAAŞLARI 2025

Devlete kadrolu olarak atanan bir gassal 36.000 TL ile 45.000 TL maaş almaktadır. Ancak kadrosuz çalışanların maaşı daha düşüktür. Asgari ücret aldıkları tahmin ediliyor.