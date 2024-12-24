Kadınlara özel devlet desteği: Başvurana 12 bin lira verilecek

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik sıkıntı çeken kadınlar için destek programı başlattı.

Bu program kapsamında, dar gelirli kadınlara her iki ayda bir 2.000 TL olmak üzere toplamda 12.000 TL’lik destek ödemeleri yapılacak.

Yardımlar, kadınların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı ve hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı hedefliyor.

Destekten faydalanmak isteyen kadınlar, başvurularını e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına doğrudan başvuru yaparak da bu yardımdan yararlanma imkanı bulunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik zorluk çeken kadınlara yönelik önemli bir destek programı başlattı.

Bu yardımlar, özellikle eşi vefat etmiş, düzenli geliri olmayan ve maddi sıkıntı yaşayan kadınları hedef alıyor.

Program kapsamında, başvuru yapan kadınların hane içinde kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.

Bakanlık yetkilileri, başvuruları titizlikle inceleyerek, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığından emin olduklarını vurguluyor. Şartları karşılayan kadınlar, kısa sürede bu destek ödemelerinden yararlanmaya başlıyor.