Kadınlara zorunlu askerlik geliyor! Karar 2026'da uygulanmaya başlayacak

Hüseyin Topuz

Danimarka, kadınlar için zorunlu askerlik uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Hükümet yetkilileri, bu adımın savunma kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal eşitliği sağlamak amacıyla atıldığını belirtiyor.

Yeni düzenleme ile birlikte kadınlar da belirlenen süre boyunca askeri eğitim alacak ve orduda görev yapacak.

Danimarka'da kadınlar, yalnızca gönüllü olarak askere gidebiliyordu. 18 yaş üstü erkekler içinse askerlik zorunluydu.

Danimarka, ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi ve askerlik süresini uzatmayı planladığını açıkladı.

2026'da uygulanmaya başlayacak

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin 'tüm savaş gücünü' harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka’nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik siyasetlerindeki 'mevcut durum çerçevesinde' ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini belirtti.