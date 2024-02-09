Kadınların örtüsü: Cilbab nedir "Cilbab" kelimesi Arapça kökenli bir terimdir ve İslam kültüründe kullanılan bir giyim parçasını ifade eder. Cilbab, genellikle başı ve bedeni örten, geniş ve uzun bir giysidir.

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Nûr Sûresi`ndeki bir âyette Allah (c.c.): "Kadınlar, başörtülerini, yakalarını örtecek biçimde başlarına örtsünler." (Nûr, 24/31) emrini vermiştir.

"Ahzâb" âyeti ile de Allah "...Mü`minler`in kadınlarına da söyle, cilbablarını üzerlerine sarkıtsınlar, yaklaştırsınlar." (Ahzâb, 33/59) emrini vermiştir.

Kuranda geçen cilbab nedir? Cilbab çarşaf demek mi? Cilbab farz mıdır? Cilbab Arapça ne demek? Cilbab ayeti nedir?...

Müslümanların kutsal kitabı Kuran-ı Kerim, Rabb'in buyruklarını ifade ettiği yerdir. Kuran'da kadınların nasıl giyinmesi ve örtünmesi gerektiği de ifade edilmiştir.

Cilbab, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan bir giyim parçasıdır. Kelime anlamı olarak "örtü" veya "kapsayan giysi" anlamına gelir ve genellikle Müslüman kadınlar tarafından tercih edilir.

İşte cilbab hakkında bilgiler...

Cilbab nedir

Cilbâb terimi, bazı Müslüman kadınlar tarafından giyilen herhangi bir uzun ve bol ceket veya dış giysi anlamına gelir.

Cilbab, sade ve zarif bir görünüme sahiptir ve genellikle vücudu tamamen örttüğü için dikkat çekmekten ziyade mahremiyeti korur.

Cilbab farz mıdır?

Örtünmek Müslüman bir kadına namaz ve oruç gibi farzdır. İslâm’da elbisenin ismi ve resmi mühim değildir. Mühim olan vasfıdır.

Cilbab siyah çarşaf mıdır?

Cilbab, kadının evinden çıktığında başörtüsünün de üzerinden büründüğü bir dış elbisesi ve üstlüktür.

Cilbab`da renk emredilmiş olmamakla beraber, siyah ya da koyu renkli olması daha makbuldur.