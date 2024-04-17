Kahreden haber geldi; 81 ilin kaderi buymuş! Şimdiden kolay gelsin...

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Türkiye, sıcak günleri yaşamaya başladı.
Nisan ayının ortası itibarıyla güneş etkisini hissettirirken, Afrika sıcakları da kapıyı çaldı.
Birçok ilde termometreler yükseldi, terler döküldü.
Meteoroloji ise 2024 yaz sezonuna dair beklentisini açıkladı.
Ekstra sıcak
Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda bu senenin anormal sıcak geçeceğini belirtti.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Kahreden haber geldi: Tahminlere göre; 2024 yaz mevsimi normallere göre daha sıcak geçecek. Afrika sıcak hava dalgası bu yaz ülkemizi daha sık ziyaret edecek. Herkese şimdiden kolay gelsin...