Haberler



Bilgi



Kahreden haber geldi; 81 ilin kaderi buymuş! Şimdiden kolay gelsin...

Kahreden haber geldi; 81 ilin kaderi buymuş! Şimdiden kolay gelsin... Meteorolojik tahminlere göre; 2024 yaz mevsimi normallere göre daha sıcak geçecek.