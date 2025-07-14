Kahve içmek gerçekten uyku kaçırır mı? İşte yanıtı...

Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olan kahve, çoğu kişi için sabahları ayılmanın, yoğun geçen günlerde dinç kalmanın ya da sohbetlerin vazgeçilmez bir parçası.

Ancak en çok merak edilen sorulardan biri şu: Kahve içmek gerçekten uyku kaçırır mı?

Özellikle akşam saatlerinde içilen kahvenin uykusuzluğa yol açtığına dair yaygın bir inanış var. Kahvenin temel bileşeni olan kafein, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı bir etkiye sahiptir.

Kafein, beyindeki yorgunluk hissini tetikleyen adenosin reseptörlerini bloke ederek kişiyi daha zinde hissettirir. Bu nedenle özellikle yatmadan önce tüketilen kahve, uykuya dalmayı zorlaştırabilir.

Ancak bu etki kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler kafeine daha duyarlıyken, bazıları düzenli kahve tüketimine alıştığı için bu etkileri daha az hissedebilir.

Sonuç olarak kahve, içeriğindeki kafein sayesinde uyanıklığı artırabilir ve özellikle geç saatlerde tüketildiğinde uyku düzenini olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle uyku problemleri yaşayanların akşam saatlerinde kahve tüketiminden kaçınması önerilir.