Kahve tiryakilerine fırsat! BİM ucuza espresso makinesi getiriyor… Kapış kapış gidecek BİM 16 Ekim tarihli yeni indirim kataloğunu duyurdu. Bu hafta verandalı tiny house geliyor. Özellikle kahve sevenlerin yüzü gülecek. İndirimli tam otomatik espresso makinesi raflarda yerini alacak. İşte BİM 16 Ekim indirim kataloğu…

Haber Merkezi

BİM market, 16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi web sitesi üzerinden duyurdu.

Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, BİM’in güncel indirimlerini araştırmaya başladı.

Bu hafta BİM’de dikkat çeken ürünler arasında tiny house, koşu bandı, mekik sehpası, espresso makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve ocak gibi birçok çeşit yer alıyor.

BİM’in bu haftaki indirimleri, geniş bir ürün yelpazesi sunarak hem ev ihtiyaçlarını hem de spor ekipmanlarını kapsıyor.

Alışveriş tutkunları için cazip fırsatlar sunan BİM, ucuz fiyatlarla kaliteli ürünler arayanların ilgisini çekiyor.

İşte BİM 16 Ekim indirim kataloğu…