Kaktüse bir damla damlatın, nasıl çiçek açıyor görün

Ev ortamında bakılan ve olduğu ortamı güzelleştiren çiçekler arasında şüphesiz bakımı en rahat olan kaktüslerdir.

Pek çok evde bulunan ancak çiçek açması zaman alan kaktüsler doğru bakım yöntemleri uygulandığında rengarenk çiçeklerle süsleniyormuş.

Bol güneş ışığına ihtiyaç duyan bu bitkiler, özellikle güney cepheli pencere önlerinde veya yaz aylarında balkon gibi açık alanlarda çok daha verimli gelişirken o malzemenin bir damlası çiçek açmalarını sağlıyormuş.

BİR DAMLASI YETİYOR!

Birçok kaktüs severin bilmediği en önemli detaylar arsında yer alan bu yöntem kaktüslerinizi çiçekle dolduruyormuş.

Kaktüsünüzün rengarenk çiçekler açmasını istiyorsanız fosfor ağırlıklı bir sıvı bitki besini, kullanmanız yeterli oluyor.

Haftada yalnızca bir damla kadar bu özel besin takviyesini vermek, aylarca çiçeksiz kalan kaktüsünüzü adeta coşturabilir.