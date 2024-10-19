Kalorifer peteğine top yapıp koyun, tüm evi mis gibi kokutun...

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Ev temizliği her ne kadar düzenli olarak yapılıyor olsa da temizliğin en büyük göstergesi şüphesiz evden gelen güzel kokulardır.

Evinizin güzel kokması için yerleri sildiğiniz suya koyduğunuz kokulu sabunlar ya da sıktığınız oda kokuları belli bir süre sonra etkisini kaybeder.

Evdeki güzel kokuyu her daim tutmak için ise belli aralıklarla oda kokusu sıkmak gerekir. Ancak sizi bu dertten kurtaracak bu yöntem sayesinde güzel kokular her daim kalorifer peteklerinizin içinden tüm evinize yayılacak.

PETEĞİN İÇİNE TOP YAPIP ATMAK YETİYOR

Ev temizliğinde uygulanan birçok püf noktası arasında yer alan bu tüyo tüm evinizin her zaman misler gibi kokmasını sağlayacak.

Sürekli oda kokusu sıkma derdinden kurtaracak olan yöntemde petek temizliğini yaptıktan hemen sonra peteğin içerisine yerleştireceğiniz tüyoyla mis kokunun kalıcı olmasını sağlayacaksınız.

Evinizi mis gibi kokutacak yöntemde yapmanız gerekenler, bir parça yağlı kağıdın içine bir tutam pirinç koyun ve pirinçlerin üzerine sevdiğiniz bir kokuyu sıkın. Ardından kağıdı top yapın ve duvarla peteğinizin arasına sıkıştırın. Petekleriniz ısındıkça yağlı kağıt içindeki koku tüm eve yayılacak.