Kaloriferin arkasına ondan koyun, hem faturadan tasarruf edin hem ısınmayı artırın...

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte kombilerde açılmaya başlandı. Kaloriferlerin yanmaya başlamasının ardından çeşitli tasarruf yöntemleri de uygulanırken bu yöntemler arasında bulunan o yöntem dikkat çekti.

Hem faturadan tasarruf etmenizi sağlayacak hem de ısıda verimlilik elde etmenizi sağlayacak yöntem ile tüm kışı rahat geçireceksiniz.

Kalorifer peteklerinin arkasına yerleştirerek uygulamaya başlayacağınız yöntem bakın nasıl vazgeçilmez tasarruf yöntemleriniz arasında yer alacak.

PETEKLERİN ARKASINA YERLEŞTİRMEK YETİYOR!

Isı veririmliliğini artırırken tasarruf yapmanızı da sağlayacak olan yöntemde karton veya ince bir tahta üzerine alüminyum folyo sarmanız yeterli oluyor.

Alüminyum folyoyu sardığınız karton ya da tahtayı ise peteklerin arkasına yerleştirmeniz ısı verimliliğini ve tasarrufu garantiliyor.

Radyatörün arkasına yerleştirilen folyo, ısıyı evin duvarlarından gereksiz yere kaçmasına izin vermek yerine odaya geri yansıttığından sıcaklığın evinizin içerisinde kalmasında oldukça etkili oluyor.