Hüseyin Topuz

Ramazan ayında olduğumuz şu günlerde oruç hakkında farklı sorular vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bilindiği üzere Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti hakkında birçok soru gündeme gelmeye başladı.

Vatandaşlar bazı konularda meraklarını gidermek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'na merak ettikleri soruları yönelterek cevap arıyorlar.

Cevabı en çok merak edilen sorular arasında ise "Kalp hastalarının kullandıkları dilaltı hapı orucu bozar mı?" sorusu yer alıyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular kısmında yer alan bu sorunun cevabını sizler için derledik.

İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt..

Soru

Kalp hastalarının kullandıkları dilaltı hapı orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nın cevabı

Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir. Söz konusu hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz (DİYK 22.09. 2005 tarihli karar).