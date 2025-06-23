Kamp malzemeleri üreticisi iflas başvurusunda bulundu! 123 yıldır hizmet veriyordu

Almanya’nın köklü şirketleri arasında yer alan, kamp ekipmanları üreticisi olan Herzog Freizeit yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.

Sektörde 123 yıldır faaliyet gösteren şirketin iflas başvurusu büyük bir yankıya neden olurken akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Çadır üretimi ve kamp aksesuarlarıyla bilinen şirket, son yıllarda artan maliyetler ve azalan taleple birlikte finansal sıkıntılar yaşayan Herzog, yeniden yapılanma süreciyle faaliyerlerini sürdürebilmeyi amaçlıyor.

MAAŞLAR İFLAS FONUNDAN ÖDENCEK

Ürünleri Türkiye’de sıkça tercih edilen şirketi, küresel ekonomik koşullar ve pazar daralmaları mali yapısını olumsuz yönde etkiledi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre Herzog, çalışanlarının maaşlarını üç ay boyunca iflas fonu aracılığıyla ödeyeceğini açıkladı. Üretim ve satış faaliyetleri ise kesintiye uğramadan devam edeceği de paylaşıldı.

Şirket, iflas sürecini yöneterek, işlerini yeniden yapılandırmayı ve geleceğe yönelik yeni stratejiler geliştirmeyi hedefliyor.