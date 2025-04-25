Kampçılar BİM’de sıraya girecek: Otomatik Çadır 1.599 TL, Katlanabilir Tuvalet 799 TL, Şişme Yatak 4.990 TL…

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BİM, 2 Mayıs 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla bu hafta da dikkatleri üzerine çekiyor.

Yaz aylarının gelişiyle birlikte tüketicilerin beklentilerine yönelik hazırlanan katalogda elektronik ürünlerden elektrikli bisiklete, kamp ekipmanlarından mutfak araçlarına kadar birbirinden çeşitli ürünlerde büyük indirimler yer alıyor.

BİM raflarında bu hafta; motosiklet ve elektrikli bisiklet gibi ulaşım araçları uygun fiyatlarla satışa sunulurken, piknik ve kamp tutkunları için özel malzemeler de indirimli olarak alışveriş severlerle buluşuyor.

Züccaciye ürünleri ve küçük ev aletleri gibi günlük hayatı kolaylaştıran ürünler de BİM’in cazip fiyat politikasıyla alıcılarını bekliyor.

2 Mayıs'ta başlayan kampanya, 9 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

İşte BİM 2 Mayıs indirimli ürünler: