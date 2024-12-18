Kamuya açık alanlarda giyilmesi yasaklandı: Cezası 40 bin TL…

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İsviçre’de tartışmalı yasakların başında yer alan burka yasağı 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yürürlüğe alınacak.

2021 yılında yapılan referandumda az bir oy farkı ile kabul edilen ancak Müslüman dernekler tarafından kınanan söz konusu yasak ülkede 2009 yılında minare yasağının düzenlenmesiyle başlatılmıştı.

İktidarda yer alan Federal Konsey tarafından yapılan açıklamada, yasağın başlangıcının belirlediğini ve yasağa uymayanların bin 144 dolar kadar para cezasına çarptırılacağını söyledi.

KAMUSAL ALANLARDA YASKLANDI!

Hükümet tarafından yapılan açıklamada burka giyinmek kamusal alanlarda yasaklandı. Ancak, söz konusu yasak uçaklarda ya da diplomatik ve konsolosluk binalarında ve ibadethanelerde ve diğer kutsal mekanlarda yasağın geçerli olmadığı bu alanlarda yüzlerin kapatılabileceği açıklandı.

Ayrıca, yüzün örtülmesine sağlık ve güvenlik, yerel gelenekler ya da hava koşulları gibi nedenlerle izin verilmeye devam edileceği ifade edilirken ayrıca sanatsal ve eğlence amaçlı olarak ve reklam için de izin verileceği belirtildi.