Kan emerek besleniyor; Bu kokudan nefret ediyor! Birkaç damlası tahta kurularını yok ediyor...

Yağmur Dinç

Tahtakurusu, bilimsel adı Cimex lectularius olarak bilinen, evlerde yaşayabilen parazitik bir böcek türüdür.

Eve ve insanlara zarar veren bir yapıya sahip olan bu böcekler, insan ve hayvanların kanını emerek beslenme özelliğine sahiptir.

Genellikle yatak odalarında, yorganlarda, mobilyaların içinde ve duvar diplerinde yaşamını sürdüren tahta kuruları kaşıntı, alerji ve çeşitli reaksiyonlara sebep oluyor.

Peki, tahta kurusu nasıl yok edilir? İşte tamamen yok eden yöntem...

LAVANTA KOKUSU

Tahta kuruları lavanta kokusundan nefret eder.

Ancak bunun için yatak odanızda lavanta bitkisini yetiştirmenize gerek yok.

Cildinizde lavanta yağı kullanabilirsiniz. Bununla birlikte birkaç damla lavanta yağını suya karıştırarak sprey olarak da böcek olan bölgelere sıkarak kullanabilirsiniz.