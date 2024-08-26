Kan lekesi nasıl çıkar? İki malzemeyi birleştirin, kanı anında silin... Kan lekesinin bulaştığı kıyafet, nevresim veya çeşitli kumaşları temizlerken birkaç ipucunu uygulamak, işinizi kolaylaştırabilir. Peki, kan lekesi en kolay nasıl çıkar? İşte yöntemi...

Editör: Yağmur Dinç

Kan lekesi, günlük hayatta dahi başımıza gelebilecek bir durum.

Küçük kesikler, burun kanaması, adet kanaması gibi durumlarda kıyafetlerimize kan lekesi bulaşabilir.

Aynı şekilde çarşaflara, koltuğa, kumaş olan yüzeylere kan lekesi işleyebilir.

Kan lekesi denilince gözümüz korksa da, aslında temizlemek çok basit.

Bu yöntemleri bilenler, kan lekesinden hemen kurtulacak.

İşte formülü:

KAN LEKESİ ÇIKARMANIN YOLU

Hızlı Müdahale: Kan lekesi taze ise, hemen müdahale etmek en iyisidir. Kuruduktan sonra temizlemek daha zor olabilir.

Soğuk Kompres: Lekenin üzerine soğuk bir kompres veya buz torbası koyarak kanın daha fazla yayılmasını engelleyebilirsiniz.

Nişasta ve Tuz: 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı mısır nişastasını çok az su ile karıştırarak bir karışım hazırlayın. Macun kıvamına gelen karışımı lekenin üzerine dök ve dairesel hareketlerle ovalayın. Yaklaşık 10 dakika kadar bekletip çamaşırını makinede yıkayabilirsiniz.

Fırçalama: Lekenin üzerine bir miktar sıvı deterjan uyguladıktan sonra, yumuşak kıllı bir fırça ile nazikçe fırçalayabilirsiniz. Bu, lekenin kumaştan daha iyi çıkmasına yardımcı olabilir.