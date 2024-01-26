Kan şekeri kaç olmalı? İdeal açlık ve tokluk değeri Kandaki glukoz yani şeker oranı olması gerekenin altında veya üstünde ise, sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Peki, şeker kaç olmalıdır? Kan şekeri değeri kaçtır? Açlık ve tokluk şekeri kaç olmalı? İşte sağlıklı değer aralığı.

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Halk arasında şeker diye bilinen glukoz, vücudun birincil enerji kaynağıdır.

İnsanlarda, 4 gramlık bir kan şekeri seviyesi veya yaklaşık bir çay kaşığı, birçok dokuda normal fonksiyon için önemlidir.

Kan şekeri seviyeleri, vücuttaki hormonal düzenleme, beslenme alışkanlıkları ve metabolizma gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Yemek yedikten sonra kan şekerinin yükselmesi normaldir, ancak bu seviyelerin belirli bir aralıkta kalması önemlidir. Aşırı yüksek veya düşük kan şekerleri sağlık sorunlarına neden olabilir.

Kan şekeri değer, açlık ve tokluk durumunda değişkenlik gösterir. Şeker hastaları veya şekerini ölçmek isteyenler, "kan şekeri kaç olmalı" sorusuna yanıt arar.

Peki, şeker değeri kaç olmalıdır? Şeker kaç olursa tehlikeli? Açlık ve tokluk şekeri kaç olmalı? İşte normal değer aralığı...

Şeker değeri kaç olmalı?

Yetişkinlerde normal kan şekeri değeri açlıkta 70-100 mg/dl, tokluk durumunda ise 70-140 mg/dl'dir. Bu değer 60'ın altında olduğunda hipoglisemi durumu söz konusudur.

Açlık kan şekeri (aç karnına en az 8 saat boyunca hiçbir şey yememişken ölçüm):

Normal değer: 70-100 mg/dL (miligram/desilitre)

Tokluk kan şekeri (yemekten 2 saat sonra ölçüm):

Normal değer: 70-140 mg/dL