Kanal D’nin yeni dizisiydi! Apar topar final yapıyor

Haber Merkezi
Dizi dünyasında bir veda daha gerçekleşiyor.
MedYapım ve Mahsun Kırmızıgül’ün yapım şirketi Boyut Film’in ortak yapımı “Güzel Aşklar Diyarı” izleyicileri şaşırttı.
Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül’ün başrollerini üstlendiği dizi reytinglerde beklenen başarıyı elde edemedi.
Dizi izleyicilerden gereken ilgiyi göremeyince final kararı geldi.
O TARİHTE FİNAL YAPIYOR
Kanal D’nin Kapadokya’da çekilen dizisi Güzel Aşklar Diyarı, son aldığı reytinglerin ardından 6. bölümde final kararı aldı.
Dizi, 28 Ekim 2024 Pazartesi günü final bölümüyle ekranlara veda edecek.