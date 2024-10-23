Haberler



Bilgi



Kanal D’nin yeni dizisiydi! Apar topar final yapıyor

Kanal D’nin yeni dizisiydi! Apar topar final yapıyor Kanal D’nin Kapadokya’da çekilen ve büyük umutlarla başlatılan fenomen dizi, reytignlerde bekleneni karşılayamadı. Apar topar ekranlara veda ediyor.