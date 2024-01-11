Kandil gecesi yapılacak özel ibadetler var mıdır? Regaip Kandili gecesinde nasıl ibadet edilmelidir? Kandil geceleri nasıl değerlendirilmelidir sorusu gündeme geldi. Kandil gecelerine özel bir ibadet şekli var mıdır? İşte merak edilen soruların cevabı..

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Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe (bugün) günü idrak edilecek. Vatandaşlar kandil gecesine özel bir ibadet olup olmadığı konusunda aramalar yapıyor.

Regaip Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.

Bu özel günü ibadet yaparak geçirmek isteyen müslümanlar Regaip Kandili gecesi yapılacak ibadetler hakkında araştırma yapmaya başladı.

Kandil gecelerini ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Regaip Kandili ibadetleri nelerdir sorusuna cevap arıyor.

Peki, kandil gecelerine özel ibadetler var mıdır? Regaip Kandili gecesinde nasıl ibadet edilmelidir? İşte yanıtı..

Kandil gecelerine özel ibadetler var mı?

Kandil gecelerine özel bir ibadet türü yoktur. Fakat bu özel gecelerde bol bol dua etmek, kuran okumak ve namaz kılarak bu mübarek gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu gece kaza veya nafile namazı kılarak ibadet edilebilir. Kandil gecelerinin ertesi gününde oruç tutulabilir.

Peygamber efendimiz "Şaban’ın ortasında (berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen... der." diye buyurmuştur.