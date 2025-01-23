Kanepe nedir? Kanepe yiyecek ismi nereden gelir?

Hüseyin Topuz

Kanepe, şık sunumu ve küçük boyutlarıyla genellikle davetlerde ve özel günlerde tercih edilen bir yiyecektir. Kanepe, küçük ve tek lokmalık atıştırmalıklara verilen isimdir.

Genellikle bir dilim ekmek, kraker veya peksimetin üzerine çeşitli malzemeler (peynir, et, sebze, balık, vb.) konularak hazırlanır.

Bu terim, yiyeceğin üst üste dizilerek sunulmasını, adeta bir "yatak" üzerinde duruyormuş gibi görünmesini simgeler.

Kanepe kelimesi, Fransızca "canape" kelimesinden gelir. Fransızca’da canape hem mobilyayı hem de yiyecek olarak kullanılan bu tür küçük atıştırmalıkları ifade eder.

Yiyecek anlamındaki kullanım, ekmek veya krakerin üzerindeki malzemenin, bir oturma mobilyasında oturan insanlar gibi bir temele yerleştirilmesi fikrinden türetilmiştir.

Bu benzerlik, terimin mobilya anlamından yiyecek anlamına geçişini açıklamaktadır.