Kanserin en çok görüldüğü ülkeler açıklandı: İşte Türkiye'nin sırası...

Haber Merkezi

Kanser, günümüzde küresel sağlık krizlerinin başında geliyor.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, yaşam tarzı faktörleri ve çevresel etkenlerle birlikte daha da yaygın hale geliyor.

Son araştırmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla kansere yakalanma riskinin yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğunu gösterdi.

World Population Review tarafından yayımlanan verilere göre, dünyada en fazla kanser vakasının görüldüğü ülkeler sıralandı.

Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

KANSERİN EN ÇOK OLDUĞU ÜLKELER

1- ÇİN: 4,82 MİLYON

2- ABD: 2,38 MİLYON

3- HİNDİSTAN: 1,41 MİLYON

4- JAPONYA: 1,05 MİLYON

5- RUSYA: 635 BİN 560

6- BREZİLYA: 627 BİN 193

7- ALMANYA: 605 BİN 805

8- FRANSA: 483 BİN 568

9- İNGİLTERE: 454 BİN 954

10- İTALYA: 436 BİN 242

11- ENDONEZYA: 408 BİN 661

12- KANADA: 292 BİN 98

13- İSPANYA: 278 BİN 729

14- TÜRKİYE: 240 BİN 13

15- AVUSTRALYA: 212 BİN 332