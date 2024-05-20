Kapı kollarındaki pas lekelerine ondan dökün, 15 saniyede nasıl temizleniyor görün… Ev temizliği sırasında can sıkıcı olan noktalar arasında pas lekeleri ilk sırada gelir. Çeşitli kimyasallar yardımıyla temizlenebilecek bu noktaları meğer kimyasal değdirmeden temizlemekte oldukça kolaymış. Kapı kollarına dökeceğiniz o malzeme ile pas lekeleri 15 saniyede yok oluyor…

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Temizlik sırasında göze çarpan ve oldukça sinir bozucu olan pas lekeleri çeşitli yöntemler kullanılarak temizlenme imkanına sahiptirler.

Özellikle de kapı kollarında meydana gelen bu pas lekeleri eviniz her ne kadar temiz olsa da sanki o noktalar hiç temizlenmemiş görüntüsü verir.

Birçok farklı kimyasal ürünle temizlenebilecek bu lekeleri kimyasal kullanmadan temizlemek istiyor ve bir daha oluşmamasını istiyorsanız uygulayacağınız bu yöntem tam size göre.

15 saniye gibi kısa bir sürede etkisini göstererek pas lekelerini adeta bir mıknatıs gibi çeken bu yöntemi uyguladığınızda bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

Pas lekesinden eser bırakmayan yöntem…

Birçok noktada meydana gelen pas lekeleri kapı kollarında meydana geldiğinde yapılan onca temizliğin sanki hiç yapılmamış gibi görünmesine neden olan başlıca etmenlerdendir.

Sizde bu pas lekelerinden bıktıysanız ayıracağınız 15 saniye ile pas lekelerinden tamamıyla kurtulmanız mümkün olacak. Sosyal medyada trend haline gelen bu yöntemde, sadece kabartma tozu kullanarak pas lekelerini yok etmeniz mümkün oluyor.

Bunun için yapmanız gereken tek şey, nemli bir bulaşık süngeri ve bir paket kabartma tozunu temin etmek. Gerekli malzemeleri temin etmenizin ardından nemli olan bulaşık süngerinin üzerine bir miktar kabartma tozunu dökmeniz ve yavaşça pas lekesi bulunan bölgeyi ovuşturmalısınız.

15-20 saniye kadar gerçekleştireceğiniz ovalama işleminin ardından pas lekelerinin kaybolduğunu görecek ve bu pratik yöntemi pas lekesi olan her noktada uygulamadan duramayacaksınız.