Kapıdaki paspasın altında mutlaka bulundurun! Evinize her gelen aynı soruyu soracak;: "Bu koku nereden geliyor"... Paspasın altına 1 adet koymak yetiyor.

Editör: Yağmur Dinç

Evimizin içinin temiz olmasına önem verdiğimiz gibi kapı önü de düzenli ve temiz olmalıdır.

Kapı önünde paspas kullanıyorsanız, bu alanı daha güzelleştirecek bir ipucumuz var.

Her adım atan etkilenecek, mutlaka soracak!

İşte o ipucu...

1 PAKET VANİLYA

Kapı önünde duran dekoratif paspasınızın altını değerlendirin. Hem görünmeyecek, hem etkisini hissettirecek.

1 paket vanilini paspasın altına serpiştirin. Özellikle havasız apartmanlarda kapınızın önünde mis gibi bir koku sağlayacaktır.