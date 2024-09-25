Kapıya iğde dalı asın, bakın ne oluyor Kahramanmaraş’ta bir gelenek haline gelen iğde dalı, hemen hemen bütün evlerin kapılarına asılıyor. Bakın kapıya iğde dalı asmak ne işe yarıyor…

Haber Merkezi

Kahramanmaraş'ta nazardan korunmanın geleneksel yöntemi olarak bilinen iğde dalı uygulaması, ilginç bir ritüeli de beraberinde getiriyor.

Yerel halk, bu dalı evlerinin kapılarına asarak kötü enerjilerden uzak durmayı amaçlıyor.

İğde ağacının bu özelliği, bölgedeki kültürel inançlarla birleşerek, hem koruma hem de sosyal bir bağ oluşturuyor.

NAZARDAN KORUYOR

Kahramanmaraş’ta iğde ağacının dalları, nazara karşı etkili bir koruma sembolü olarak öne çıkıyor.

İnanışa göre, bu dallar kapıların üstüne asıldığında mutluluk ve huzur getiriyor. Ayrıca, iğde meyvesinin çekirdeklerinin nazarı yok ettiği düşünülüyor.

Bu nedenle, yerel halk, sevdiklerini ve evlerini nazarın olumsuz etkilerinden korumak için sıkça iğde dalını tercih ediyor.