Kapıya iki dal asmak yetiyor, şansı ve bereketi eve çekiyor…

Yüzyıllar boyunca farklı geleneklerde şans ve bereketi haneye çekmek için çeşitli ritüeller uygulanır.

Bu ritüeller uygulanırken doğanın sunduğu çeşitli bitkiler evlerin enerjilerini yenilemede oldukça etkilidir.

Evinizi kötü enerjiden arındırarak, bolluk ve bereketi çekmek için meğer evin kapısına iki dal biberiye asmak yetiyormuş.

Sadece yemeklerde kullanılan bir baharat olmanın çok ötesinde biberiye, tarih boyunca birçok kültürde şans ve korunma getiren bir bitki olarak kabul ediliyormuş.

İKİ DAL ASMAK YETİYOR!

Antik Roma’dan itibaren özellikle kötü enerjilerden korunmak için kullanılmış bitkilerin başında gelen biberiyeyi, özellikle Romalı rahipler, dini törenlerde tütsü olarak kullanırken, aynı zamanda evlerde kötü enerjilerin girmemesi için kullanılıyormuş.

Şans ve refah getiren bir bitki olarak kabul edilen ve bu yüzden birçok evde bulunması gereken bir bitki olarak görülüyormuş.

Bu nedenle özellikle evin girişine asacağınız birkaç dal biberiye, kötü enerjilerden korunmak ve hanenize şansı ve bereketi çekmek için etkili bir yöntemmiş.