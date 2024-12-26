Kar geliyor! İstanbullulara tarih verildi; hazırlıklar başlasın

Haber Merkezi

Son iki yıldır İstanbul’da etkili bir kar yağışının olmaması, hem vatandaşlarda endişe yaratıyor hem de uzmanları düşündürüyor.

Kış mevsiminin simgesi haline gelen kar yağışının yokluğu, iklim krizinin sonuçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle meteoroloji kaynaklarından da müjde geldi. 7-10 Ocak tarihlerinde İstanbullular hazır olsun.

KAR GELİYOR

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla kar müjdesini verdi.

İstanbullular için kar hasretinin son bulacağı tarihi belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakışıklı ayımız yakında bize müjdelerle gelebilir. Bu konuda bir hazırlığı var. 7-10 Ocak civarı güzel gelişmeler var. Takip ediyoruz. Bol enerjiye ihtiyacımız var, haydi!"