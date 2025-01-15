Kara listedekiler dikkat: 2025 Sicil affında son durum...

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlar, sicil konusunda sıkıntıya düşüyor.
Bu sebeple, sicil düzeltme fırsatı sunan sicil affı gündemdeki yerini koruyor.
Bir çok kişi sicil affının yeniden gelip gelmeyeceğini araştırıyor.
Konuyla ilgili gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda.
Peki; 2025'te sicil affı çıkacak mı? İşte son durum...
SİCİL AFFI SON DAKİKA 2025
Sicil afffı; Kredi veya kredi kartı borçlarını ödemeyen bireylerin kara listeye alınan kayıtlarının silinmesini içerir.
Kişinin düşük kredi notunun düzeltilmesine imkan tanır.
Ödenmemiş veya problemli çek ve senet işlemlerine dair kayıtların temizlenmesini kapsar.
Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, sicil affının geleceği ve kredi puanı düşük olanlara not yükseltilmesi sağlanacağı iddia edildi.
Ancak konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışması bulunmuyor.