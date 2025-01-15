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Kara listedekiler dikkat: 2025 Sicil affında son durum...

Kara listedekiler dikkat: 2025 Sicil affında son durum... Banka borçları nedeni ile sicili bozulan vatandaşlar, 2025 yılında af çıkmasını bekliyor. Konuya ilişkin detaylar ve açıklamalar ise anbean takip ediliyor.