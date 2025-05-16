Karar verildi: Ek ders ücretleri iptal! Sadece memurlara ödenecek...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ek ders ücreti karşılığında personel görevlendirme uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti.

Artık kamu görevlisi olmayan kişiler bu kapsamda çalıştırılamayacak.

Yeni düzenleme, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Böylece, resmi bir görevi olmayan kişilere ek ders ücreti verilerek görevlendirme yapılması uygulamasına son verilmiş ve kamu dışından yapılan görevlendirmelerin önü kesildi.

Bu adımın, bütçe disiplini ve kamu personel rejimi açısından önemli olduğu değerlendirildi.