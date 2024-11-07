Kararı açıklandı: SGK o ilacı tamamen karşılayacak

Haber Merkezi

İzmir'de akciğer kanseri tedavisi gören 68 yaşındaki N.Y., doktorlarının önerdiği ancak SGK ödeme listesinde bulunmayan 'pembrolizumab' etken maddeli ilaç için büyük bir mücadeleye girdi.

Tedavisinde kritik rol oynayan ilaç için maddi imkanları yetersiz kalan N.Y., hukuki yola başvurdu ve 9. İş Mahkemesi’nde açtığı davada, mahkeme ilacın bedeli olan 194 bin 534 TL 54 kuruşun SGK tarafından karşılanmasına karar verdi.

Mahkeme, tedavi sürecinde 'pembrolizumab' ilacının hastaya fayda sağladığına kanaat getirdi.

Davada, ilacın tedavi sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğu ve SGK'nın bu maliyeti karşılaması gerektiği vurgulandı.

SGK’NIN BU İLACI KARŞILAMASINA KARAR VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre; N.Y.’nin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, müvekkiline 2021 yılında konulan kanser teşhisinin ardından doktorlarının “pembrolizumab” etken maddeli ilacı önerdiğini ancak SGK’nın ilacın masrafını karşılamayı reddettiğini belirtti.

Karaağaç, “Biz de mahkemeye başvurduk. Mahkeme taleplerimizi kabul ederek ilk etapta tedbir kararı verdi. Ardından dava süreci devam etti. Bilirkişi incelemesiyle, ilacın hastanın yaşaması için etkili bir ajan olduğuna karar verildi. Mahkeme, yerinde bir karar vererek emsal teşkil eden bir hüküm oluşturdu. SGK'nın bu ilacı karşılamasına karar verildi. İnşallah bu, kanser hastalarımıza müjdeli bir haber olur. Yargı gereğini yerine getirdi. Bundan sonraki süreç ise üst mahkemelerde olacak” dedi.