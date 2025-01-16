Kararmış muzları muhteşem bir ekmeğe dönüştürün; İşte tarifi...

Muzlar olgunlaşma sürecinde etilen gazı üretir. Bu gaz, hücrelerdeki nişastayı şekere dönüştürerek muzun tatlanmasını sağlar.
Ancak olgunlaşma ilerledikçe, etilen gazı hücre duvarlarını zayıflatır ve meyvede kahverengi lekelerin oluşmasına neden olan enzimatik süreçleri tetikler.
Yani; ortalama 4-5 günde tüketmediğinizde kararmaya başlar.
Ancak, çöpe atmayı aklınızdan bile geçirmeyin.
Kararmış muzları ekmeğe dönüştürecek bu tarifi, mutlaka deneyin.
MALZEMELER
3 adet olgun muz (ezilmiş)
2 adet büyük yumurta
1 çay bardağı şeker (isteğe bağlı olarak esmer şeker veya bal kullanılabilir)
1/2 su bardağı sıvı yağ (veya eritilmiş tereyağı)
1/4 su bardağı süt
1 çay kaşığı vanilin
2 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)
Bir tutam tuz
1/2 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı, kıyılmış)
1/2 su bardağı çikolata parçaları (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Olgun muzları bir çatal yardımıyla püre haline getirin.
Geniş bir kapta muz püresi, yumurta, şeker, sıvı yağ, süt ve vanilini iyice çırpın.
Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, karbonat, tarçın ve tuzu karıştırın.
Kuru malzemeleri ıslak malzemelere azar azar ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın. Hamuru fazla çırpmamaya dikkat edin.
Kıyılmış ceviz, fındık veya çikolata parçalarını ekleyip karıştırın.
Hamuru hazırladığınız kalıba dökün ve üzerini düzeltin.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. (Kürdan testiyle kontrol edin; kürdan temiz çıkıyorsa ekmeğiniz pişmiştir.)
Ekmek fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika kalıpta soğumaya bırakın, ardından kalıptan çıkarıp tamamen soğutun.
Dilimleyerek servis edin.