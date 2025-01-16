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Kararmış muzları muhteşem bir ekmeğe dönüştürün; İşte tarifi...

Kararmış muzları muhteşem bir ekmeğe dönüştürün; İşte tarifi... Muzları kısa bir sürede tüketemediyseniz ve karardıysa endişelenmeyin; Bu tarif ile damaklarınızda iz bırakacak bir tatlıya dönüşecek. Üstelik de diyet!