Karavan sahipleri bayram edecek! 2 gün boyunca ücretsiz olacak

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Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Karvanfest Afyonkarahisar’da doğa severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

21- 23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival için heyecanlı bekleyiş başladı.

2 gün sürecek olan festivalde karavan tutkunları ve doğaseverlere eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi Karavan Alanı, festival süresince katılımcılara ücretsiz olarak hizmet verecek. Etkinlikler arasında, yapılacak konserlerle eğlencenin zirveye ulaşması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Üçüncüsü düzenlenecek olan Karavanfest’in programı, her yaşa hitap edecek şekilde genişletildi. Festival, 7’den 70’e herkesi eğlenceli etkinliklerle bir araya getirecek.

Katılımcılar, 2 gün boyunca kışın keyfini çıkaracak, bireysel ve takım oyunlarının yanı sıra yarışmalara katılacaklar. Afyon Motor Sporları Merkezi Karavan Alanı, 20-24 Şubat tarihleri arasında festivale katılan karavan sahipleri için tamamen ücretsiz olacak.

Festival kapsamında elektrik, su, duş, çamaşır, kaset boşaltma ve ütü odası gibi birçok hizmet de katılımcıların kullanımına ücretsiz sunulacak.

Festival, 21 Şubat Cuma günü Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile başlayacak. 22 Şubat Cumartesi akşamı ise saat 18:00’de Zakkum konseriyle devam edecek.

23 Şubat Pazar günü saat 12:00’de Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve Darbuka Şov gösterisi festival katılımcılarıyla beraber olacak.