Karbonat, sirke, deterjanı unutun! Halıdaki çay lekesini anında çıkaran yöntem; 1 yumurta yetiyor

Haber Merkezi

Bayramda, misafirlerinizle geçirdiğiniz keyifli zamanlarda bazen çay dökülmeleri yaşanabiliyor ve halılarınızda iz bırakabiliyor.

ay lekeleri, özellikle halı gibi hassas yüzeylerde oldukça zor çıkarılabiliyor.

Ancak endişelenmeyin, evdeki halılardaki çay lekeleriyle başa çıkmak için en etkili yöntem ortaya çıktı.

Sirke, karbonat, sabun gibi ürünleri unutturacak bu yöntem, halıları ilk günkü gibi yapacak.

YUMURTANIN SARISI YETİYOR

Yumurta sarısı, özellikle taze çay lekelerinde birebir!

Yumurta sarısının içinde bulunan proteinler, tanen bazlı lekeleri (örneğin çay ve kahve lekeleri) çözme konusunda bazı durumlarda beklenmedik şekilde fayda sağlıyor.

İlk olarak bir yumurtanın sarısını dikkatlice ayırın. Yumurta sarısını bir miktar ılık suyla çırpın. Karışımın kıvamı, boza gibi olmalıdır.

Hazırladığınız karışımı, çay lekesinin üzerine nazikçe dökün. Yumuşak bir bezle, lekenin üzerine hafifçe ovalayarak uygulayın. 5-10 dakika bekledikten sonra, ılık suyla durulayın ve temiz bir bezle halıyı kurulayın. Etkisine inanamayacaksınız.