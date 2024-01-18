Karekodlu plaka zorunlu mu, nasıl alınır? Plaka değişimi 2024! 2024 yılı itibarıyla araç plakalarında karekod sistemi getirildi. Sürücüler, plakalarını değiştirme zorunlulukları olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda "karekodlu plaka nasıl alınır", "karekodlu plaka zorunlu mu", "karekodlu plaka ücreti" gibi detaylar merak ediliyor.

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1 Ocak 2024 itibarıyla araç plakalarında bir değişiklik sisteme girdi.

Artık, plakalarda "karekod" olacak.

Yeni çıkartılan plakalar karekodlu olarak çıkacak.

Plakaya eklenen 15 x 15 mm ölçülerindeki bu karekod aracın seri numarası, üretim detayları gibi bilgileri içerecek. Bu kodu okutan görevliler araçla ilgili bilgileri tek adımda görüntüleyebilecek.

Plakasında karekod olmayan sürücüler, "plaka değiştirmek zorunlu mu", "karekodlu plaka nasıl alınır", "karekod plaka ücreti ne kadar" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, plaka değiştirmek zorunlu mu? Karekod plaka nasıl alınır? İşte detaylar...

Karekodlu plaka nasıl alınır?

Karekodlu plaka, yeni plaka çıkartırken geçerli olacak. Dolayısıyla Şöförler Odası’ndan alınan plakada otomatik olarak yer alacak.

Trafiğe ilk defa çıkacak olan araçlar için basılan plakaların yanı sıra satış, çekme belgesi yenileme vb. durumların sonucunda yeni plaka çıkartanlar da bu uygulamaya tabi olacak.

Plaka değişimi zorunlu mu?

Eski plakalar için ise böyle henüz böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

TÜVTÜRK’ün duyurusunda plaka değişikliğinin gerekmediği durumlarda aracınızın plakasına QR kod ekletme gibi bir zorunluluk olmadığı belirtildi.